Baba mesleği çancılık

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Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Halil Küçükçancı, kaybolmaya yüz tutan çancılık mesleğini 71 yıldır sürdürmeye çalışıyor. Cemerler Mahallesi'nde babasından kalan yaklaşık 120 yıllık ve 20 metrekarelik dükkanda çeşitli boylarda çan imalatı yapan Küçükçancı, oldukça zor olan el sanatı mesleğinde çan başına ebatlarına göre 10 ile 30 Tl arasında para kazandığını söyledi.Babasının ve dedesinin yanında 7 yaşında çıraklıktan başladığı çan imalatı mesleğini talep sebebiyle bırakamadığını belirten Küçünçancı, "Babamdan kalan iş yerimde devam ettiriyorum. Bir çan otuz üç kere elden geçiyor. Soyadı kanunu çıkınca dedelerimiz soy ismimizi Küçükçancı olarak koymuşlar. Ben dördüncü kuşak çan ustasıyım." diye konuştu.