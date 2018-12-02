Çevrecilere ödül

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından verilen Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Ulusal Danışma Kurulu, Mühendislik Fakültesi ve AKÇAM yönetim kurullarının yaptığı ortak toplantılar sonucunda, faaliyet ve hizmetler için 21. Akdeniz Üniversitesi çevre Hizmet Ödülleri verildi.Çevre kirliliğiyle birlikte doğal kaynakların giderek azaldığına dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, çevreyi hızla kirleten insanların dünyayı yaşanabilir bir dünya olmaktan çıkardığını söyledi. Ünal, vakit kaybetmeden önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti. Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin ise çevrenin doğal kaynakların önemini her yerde hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çevre sorunlarının insanlığı tehdit ettiğini belirten Ertekin, "Bugün tüm dünya küresel ısınma, kuraklık gibi sorunlarla mücadele veriyor. Bundan hepimiz sorumluyuz" diye konuştu.