Eski meclis üyesi hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Kemer ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan 64 yaşındaki Tevfik Kenan Demirci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Demirci, 4 Temmuz'da Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 148 gündür yoğun bakımda kalan Demirci, kurtarılamadı. CHP'den Kaş Belediye Meclisi üyeliği, iki dönem AK Parti'den Kaş İl Genel Meclis üyeliği yapan Demirci, AK Parti Kaş İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştı.