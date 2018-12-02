Göçle birlikte sorunlar taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

2018 yılının son muhtarlar toplantısı Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. 106 mahalle muhtarının katılımıyla düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Yiğit'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve daire müdürleri katıldı. Manavgat'ın büyümesiyle dışarıdan gelen göçle birlikte nüfusunun da arttığına değinen Kaymakam Yiğit, "Manavgat'a gelen insanlar problemlerini, sıkıntılarını, memleketlerinde kendi insanlarıyla yaşadığı problemleri buraya taşıyor ve burada farklı sıkıntılara yol açabiliyor" dedi.