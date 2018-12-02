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Görme engellilere destek sözü verdi

Giriş Tarihi: 2.12.2018
Görme engellilere destek sözü verdi
ANTALYA Görme Engelliler Spor Kulübü Üyeleri mücadele ettikleri 8 branşta gösterdikleri başarılar sonucu aldıkları kupalarla birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve sporcusu Özgür Koca, "Görme engelli sporcular olarak Antalya'mızı temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 15 yıl önce görme engellilerin hiçbir değeri yoktu. Engellilere yönelik çıkan yasalarla bizlerde başarı kazanmaya başladık. Engelliler spor yapar mı derlerdi. Evet yapar. Yeter ki fırsat verilsin. Biz 8 branşta yarışıyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de, "Görme engellinin nasıl atletizm, futbol yapacağını gösteriyor olmanız son derece önemli. Bu faaliyetleriniz ötesinde aldığınız başarılar bizi gururlandırdı" diye konuştu.
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Görme engellilere destek sözü verdi
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