Görme engellilere destek sözü verdi

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ANTALYA Görme Engelliler Spor Kulübü Üyeleri mücadele ettikleri 8 branşta gösterdikleri başarılar sonucu aldıkları kupalarla birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve sporcusu Özgür Koca,dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de, "Görme engellinin nasıl atletizm, futbol yapacağını gösteriyor olmanız son derece önemli. Bu faaliyetleriniz ötesinde aldığınız başarılar bizi gururlandırdı" diye konuştu.