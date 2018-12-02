Hayvan dostu oldular

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Kemer ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fermani ve 58 yaşındaki Bingül Yeter çifti, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. İlçede turizmcilik yapan Fermani Yeter ile Kemer Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi eşi Bingül Yeter, turizm sezonunun bitmesi ve otellerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken 50 sokak kedisi ile köpeklere her gün yiyecek sağlıyor. Çift, hastalandıklarında onları veterinere götürüp, tedavilerini de yaptırıyor.Hayvanların oteller kapandığında sokakta yiyecek bulamadığını vurgulayan Yeter, "Kış geldiği zaman, hava soğuduktan sonra sokak kedileri, köpekleri fark etmiyor. Onlar için eşimle kasaplardan tavuk kanadı ve bunun gibi malzemeleri alıyoruz. Haftanın 3 günü onları pişirip veriyoruz. Diğer 4 gün de kuru mama sipariş ediyoruz" dedi.