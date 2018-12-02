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İhracat arttı ithalat azaldı

Giriş Tarihi: 2.12.2018
İhracat arttı ithalat azaldı
TÜİK, Batı Akdeniz 2018 yılı Ekim ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Antalya'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 110.9 milyon dolar, ithalat azalarak 51.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

110 MİLYON DOLAR
Verilere göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 110.9 milyon dolar, ithalat azalarak 51.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim 2018 verilerine göre, Isparta'da ihracat, 2017 yılına göre azalarak 15.8 milyon dolar, ithalat azalarak 3,1 milyon dolar oldu. Burdur'da ise ihracat azalarak 18.3 milyon dolar, ithalat azalarak 1.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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İhracat arttı ithalat azaldı
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