İhracat arttı ithalat azaldı

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, Batı Akdeniz 2018 yılı Ekim ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Antalya'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 110.9 milyon dolar, ithalat azalarak 51.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.Verilere göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 110.9 milyon dolar, ithalat azalarak 51.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim 2018 verilerine göre, Isparta'da ihracat, 2017 yılına göre azalarak 15.8 milyon dolar, ithalat azalarak 3,1 milyon dolar oldu. Burdur'da ise ihracat azalarak 18.3 milyon dolar, ithalat azalarak 1.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.