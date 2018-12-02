Kazanmak için çok çalışacağız

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Atiker Konyaspor mağlubiyetinin ardından, kazanmak için daha fazla çalışacaklarını söyledi. Yalçın,dedi. Maçın ikinci bölümünün kendileri için iyi olmadığını vurgulayan Yalçın,ifadelerini kullandı.Önlerinde yapacakları çok müsabaka olduğunu söyleyen Yalçın, "Puan cetvelinde çok sağlıklı bir yerde değiliz ama çok kötü bir yerde de değiliz. İlk yarı için 20 puan hedefi koyduk. İçeride oynayacağımız Beşiktaş maçı dahil sıradaki 3 maçı da kazanarak bu hedefe yaklaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.