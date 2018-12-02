Kazanmak için çok çalışacağız

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ytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Atiker Konyaspor mağlubiyetinin ardından, kazanmak için daha fazla çalışacaklarını söyledi. Yalçın, "Oyundan ve sonuçtan üzgünüz. Kimse maç kaybetmek istemez. Kazanamasak bile 1 puan alabiliriz diye düşünüyorduk. Oyun istediğimiz gibi başladı. İlk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti"
dedi. Maçın ikinci bölümünün kendileri için iyi olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bireysel hatalara takıldık. Çok basit hatalar yaptık. Özellikle penaltı tamamen bireysel hatalardan kaynaklandı. Üzgünüz tabi. Demek ki biraz daha çalışmamız gerekecek bu konularla ilgili"
ifadelerini kullandı. SAĞLIKLI YERDE DEĞİLİZ
Önlerinde yapacakları çok müsabaka olduğunu söyleyen Yalçın, "Puan cetvelinde çok sağlıklı bir yerde değiliz ama çok kötü bir yerde de değiliz. İlk yarı için 20 puan hedefi koyduk. İçeride oynayacağımız Beşiktaş maçı dahil sıradaki 3 maçı da kazanarak bu hedefe yaklaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.