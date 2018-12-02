Korsan emlakçı devri bitti

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Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Taşınmaz ticareti yönetmeliği' yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile birlikte merdiven altı emlakçılığını sonlandırmak için emlakçılara yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Zorunlu olan belgeyi emlak alım satımı, kiralama ve tapu işlemlerine aracılık edenler, emlak ofislerinde çalışan gayrimenkul danışmanları, tacirler ve esnaflar 5 Haziran 2019 tarihine kadar almaları gerekiyor. Antalya'da şimdiye Ticaret İl Müdürlüğü'ne taşınmaz yetki belgesi almak için 100 kişinin başvurduğu açıklandı. Başvurular internet sistemi üzerinde yapılırken il müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 kişilik 'Taşınmaz Ticareti Birimi Denetim Ekibi' yerinde incelemeler yapıyor..ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu da, taşınmaz ticareti yönetmeliğinin sektörü disipline edeceğini ifade etti. Ayanoğlu, "Artık herkes bu işi yapmayacak. Donanımı olan ve belgesini alan yapabilecek. ATSO'ya kayıtlı bini aşkın emlakçı var. Antalya'da 5 binden fazla kayıtsız kaçak emlakçı bulunuyor. Yönetmelikle birlikte merdiven altı emlakçılık sona erecek" diye konuştu.Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, yönetmelik ile emlakçılık sektörüne kalite geleceğini söyledi. Taşınmaz ticaretinin resmileşmesiyle birlikte emlakçıların koruma altına alınacağını belirten Dizerkonca, "Bundan sonraki süreçte sektörde gerçek emlakçılar ve uzman kişiler olacak" dedi.