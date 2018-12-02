Lidya’nın ilk parası sergide

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KOÇ Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya Kaleiçi Müzesi'nde ilk sergisini açtı. Sergide, tarihte ilk kez Anadolu'da Lidya Krallığı tarafından basılan sikkelerin yanı sıra, tartı araç gereçleri sergileniyor.AKMED'in 'Pazarın Cazibesi Tarih Boyunca Akdeniz Dünyasında Alışveriş' başlıklı ilk sergide, tarihte ilk kez Anadolu'da Lidya Krallığı tarafından basılan sikkelerin yanı sıra, eski Mısır'dan Mezopotamya uygarlıkları ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan Akdeniz dünyasında kullanılan sikkeler ile tartı araç gereçleri yer alıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Oğuz Tekin'in üstlendiği sergi, 1 Aralık 2018- 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında AKMED Suna ve İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde açık olacak.