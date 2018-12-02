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Serhat’ın hedefi milli takım

Giriş Tarihi: 2.12.2018
Serhat’ın hedefi milli takım
ANTALYA'DA eğitim gördüğü lisede tanıştığı hentbolda okul takımının kalesini korurken, Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da forma giymeye başlayan 16 yaşındaki Serhat Karadoğan'ın genç milli takıma seçildikten sonra hayatı değişti. İstanbul'da özel bir okulun tam burslu eğitim davetini kabul eden Serhat, uzun yıllar milli takımın kalesini koruyup Avrupa'da forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Serhat, "Sporla değişen hayatımda hayallerim de değişti. Uzun yıllar milli takımın kalesini koruyup, Avrupa takımlarında forma giymeyi hedefliyorum. Avrupa'da en uzun süre forma giyen Türk hentbolcu olmak istiyorum" dedi.
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Serhat’ın hedefi milli takım
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