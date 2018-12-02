Serhat’ın hedefi milli takım

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eğitim gördüğü lisede tanıştığı hentbolda okul takımının kalesini korurken, Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da forma giymeye başlayan 16 yaşındaki Serhat Karadoğan'ın genç milli takıma seçildikten sonra hayatı değişti. İstanbul'da özel bir okulun tam burslu eğitim davetini kabul eden Serhat, uzun yıllar milli takımın kalesini koruyup Avrupa'da forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Serhat,dedi.