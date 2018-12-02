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Türk doktora teşekkür etti

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018
Türk doktora teşekkür etti
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 22 Kasım'da Babadağ'da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında omuriliği kırılan Güney Koreli turist, Fethiye Devlet Hastanesinde 5 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına tekrar kavuştu.

TEKRAR GELECEK
Omuriliğindeki kırılma nedeniyle yürüme ihtimali az olan turisti ameliyat eden Beyin Cerrahı Dr. Mehmet Ali Demirbaş, "Acil de yaptığımız kontrolde hastanın bacaklarında ciddi miktarda kuvvetsizlik vardı. Bunun üzerine yapılan tetkiklerle hastayı omurilik ameliyatına aldık. Bunun sonucunda yüz güldürücü sonuç elde ettik" dedi. Ameliyat sonrası sağlığına tekrar kavuşan Güney Koreli Nari Yoon (29) turist de , "Sert bir zemine iniş yaptık. Ayaklarım tutmuyordu. Türk Doktorları ve hemşireler sayesinde yapılan ameliyat sonucu yürümeye başladım. Herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda Fethiye'ye tatile tekrar geleceğim" diye konuştu.
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Türk doktora teşekkür etti
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