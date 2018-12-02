Umut yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin doğdukları günden beri hastalıklarına çare bulamadığı Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulan 12 ve 2.5 yaşlarındaki 2 kız için müjdeli haber İstanbul'dan geldi. Emine ve Uysal Demir çifti, yıllar süren kontrollerin ardından teşhis konulabilen kızlardı Melek ve Menekşe'nin İstanbul Koç Üniversitesi'nde tedavi edileceğini söyledi.Çocuklarının hastalığına bir türlü çare bulamamanın ıstırabını yaşadıklarını belirten baba l Demir "Şu an 12 yaşında olan kızım Menekşe'nin doğumundan 10 gün sonra kusma ve ishalle başlayan süreçte Türkiye'nin birçok yerini gezmemize rağmen bir sonuç alamadık. Aynı belirtiler 2016 yılında doğan Melek isimli kızımda da görülmeye başladı. 2 çocuğumuzla birlikte gezmediğimiz hastane, gitmediğimiz doktor kalmadı. Ne yazık ki bugüne kadar çocuklarımızın tedavisiyle ilgili bir arpa boyu yol alamadık" dedi.Dün gece daha önce Ege Üniversitesinde büyük kızı Menekşe'yi tedavi eden Prof. Dr. Çiğdem Arıkan'dan mesaj geldiğini belirten Demir "Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulan bir hastayı tedavi ettiğini ve olumlu sonuç aldığını belirterek kızlarımızı İstanbul'a getirmemizi istedi. Pazartesi günü sabah Koç Üniversitesi'nde kızlarımız kontrolden geçecek" diye konuştu.