9 tarihi eser için kampanya

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ANTALYA'DA Perge Antik Kent'te, sütunlu caddelerin ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan 'Perge'de dikili bir sütunun olsun' kampanyası beklenen ilgiyi görmedi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün çalışmalarına rağmen Perge Antik Kenti'ndeki 9 eserin restorasyonu için sponsor çıkmadı.Sponsor olan firma, kişi veya sivil toplum örgütlerinin isimlerine levhalarda yer verileceği duyuruldu. Listede sponsor olunabilecek toplam 9 proje ve uygulama için 880 bin TL sponsorluk desteği belirlendi. En büyük yenileme ve onarım tutarı ise Demetrius-Apollonios Takı ile Batı Nekropolü üst örtüsünün yenilenmesi olarak dikkat çekti.