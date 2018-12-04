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9 tarihi eser için kampanya

Giriş Tarihi: 4.12.2018
9 tarihi eser için kampanya
ANTALYA'DA Perge Antik Kent'te, sütunlu caddelerin ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan 'Perge'de dikili bir sütunun olsun' kampanyası beklenen ilgiyi görmedi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün çalışmalarına rağmen Perge Antik Kenti'ndeki 9 eserin restorasyonu için sponsor çıkmadı.

880 BIN LIRA GEREKIYOR
Sponsor olan firma, kişi veya sivil toplum örgütlerinin isimlerine levhalarda yer verileceği duyuruldu. Listede sponsor olunabilecek toplam 9 proje ve uygulama için 880 bin TL sponsorluk desteği belirlendi. En büyük yenileme ve onarım tutarı ise Demetrius-Apollonios Takı ile Batı Nekropolü üst örtüsünün yenilenmesi olarak dikkat çekti.
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9 tarihi eser için kampanya
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