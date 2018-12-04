A Spor’da şölen var

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında bugün Antalyaspor ile Alanyaspor çifte mesaiye çıkıyor. Saat 16.45'te Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Antalya'nın diğer temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ise 18.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.
Maçı Kutluyah Bilgiç yönetecek. Yardımcılıklarını Gökmlen Baltacı ve Murat Şener yapacak. İki karşılaşma da A Spor ekranlarından canlı ve HD kalitesiyle yayınlanacak.