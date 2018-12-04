A Spor’da şölen var

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında bugün Antalyaspor ile Alanyaspor çifte mesaiye çıkıyor.Maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Bora Özkara yapacak.Maçı Kutluyah Bilgiç yönetecek. Yardımcılıklarını Gökmlen Baltacı ve Murat Şener yapacak.