Adliyede engeller asansörle aşıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Adliyesine gelen engelli vatandaşların binaya daha rahat ulaşabilmeleri için 5 adet lift kayar asansörü yapıldı. Adliye girişinde rampa bulunmasına rağmen engelli bireyin daha kolay hizmete ulaşabilmeleri için yapılan asansörlerin fonksiyonel özellikleri tüm engellileri sevindirdi. Bir düğme ile açılan ve katlanabilen lift kayar asansörler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete girdi.Başsavcı Vekilleri Hayrettin Tızlak, Gürkan Küçük, Cumhuriyet Savcısı Niyazi Yar sistemin çalışmasını yerinde inceledi. Asansörü ilk olarak engelli adliye personeli Cennet Kara, kullandı. Kara, "Bu Türkiye'de bir ilk" dedi. Antalya Adliyesi'nde açık ve kapalı alanların engelli erişimine uygun hale getirilmesi için bir takım düzenlemeler yapılırken, son olarak, engelli yürüyüş yolu, braille baskılı yönlendirme levhaları, uyarı sistemi ve akıllı işitme sistemi faaliyete girdi.