Bu gençlik bizim

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'da yapımı devam eden stadı inceledi, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Bakan Varank 15 Temmuz gecesi şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank adına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yaptırılan kütüphaneyi de iki Bakan açtı.Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, yolu keserek 'Sayın Bakanım Yurdumuza Çaya Bekliyoruz' pankartı açan öğrencilerin isteğini kırmayıp, Fereli Sinan Efendi Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle çay içerek bir süre sohbet etti. Öğrencilere kampüsteki yüzme havuzunu kullanıp kullanmadıklarını soran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 'hayır' cevabını alınca Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'ya öğrenciler için yüzme kursu açılması talimatı verdi ve "Bu konuyu takip edeceğim" dedi. Bakanlar, öğrencilerin sazlarla çaldığı parçalara eşlik etti.