Ekmek oyunu bozuldu

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Marketlerin üreticiyi zora sokan 'ucuz' ekmek formülü Antalya Ticaret İl Müdürlüğü denetimine takıldı. Ticaret Bakanlığı'nın 'zincir marketlerin 1 liralık ekmeği fırıncıdan en az 85 kuruşa alma' uygulamasının ek faturayla delindiği ortaya çıktı. Hizmet bedeli, ciro prim bedeli ve ekmek fiyat farkı bedeli gibi faturalar kesip fazla kar elde eden zincir marketler yakalandı.Zincir marketlerin toptan alım kozuna karşı üreticiyi korumak için hayata geçen uygulamayla ilgili denetimleri sıklaştırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Zabıta Müdürlüğü yetkililerin katıldığı 3 kişilik denetim ekibi haftanın 2 günü fırıncılara yönelik denetimleri gerçekleştiriyor.Denetim kapsamımda fırınların zincir marketler ve tedarikçilere yaptığı ekmek satışlarının kanunda belirlenen yüzde 85, bakkal ve marketlere yüzde 80 oranında uygunluğu fırıncılardan alınan faturalarla ve zincir marketlerle yapılan sözleşmeler kontrol ediliyor. Denetim ekipleri şimdiye kadar 20 fırında denetleme yaptı.YAPILAN denetimlerde iki firmada belirlenen fiyatın altında satış yapılmasından dolayı aykırılık tespit edildi. Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, zincir marketler tarafından fırıncılara hizmet bedeli, ciro prim bedeli ve ekmek fiyat farkı bedeli gibi faturalar kesilerek fırıncıların zor durumda bırakıldığının tespit edildiğini söyledi. Dizerkonca, "Karşılaşılan uygunsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı" diye konuştu. Denetimlerde fırınların zincir marketler ve tedarikçilere yaptıkları ekmek satışları geriye dönük fatura incelemeleriyle kontrol ediliyor.