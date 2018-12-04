Enflasyondaki düşüş sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır bölge enflasyon rakamlarını değerlendirdi. ATSO Başkanı Çetin, üretici fiyatlarında düşüşlerin başlamış olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ortalama gıda fiyatlarının da gerilediğine dikkat çeken Çetin, "Sebze ve meyve ile vergi indirimi yapılan ürünlerde fiyat düşüşleri beklenen bir durumdu. Enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi gereklidir" diye konuştu.ATB Başkan Ali Çandır da tüm iyimser beklentilerin ötesinde düşük gelen enflasyon rakamının birçok açıdan ilk olduğunu anlatı. Çandır, enflasyonda yaşanan düşüşün 2004 yılından bugüne tüm aylar içindeki rekor düşüş olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizdi. Ali Çandır ayrıca Batı Akdeniz bölgesinde enflasyonun ilk kez ortalamanın altında kaldığını açıkladı. Çandır düşüşün TL'deki değerlenme süreciyle devam edebileceğini sözlerine ekledi.