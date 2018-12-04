Katillere müebbet

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Antalya'da geçtiğimiz 11 Mayıs tarihinde gasp edildikten sonra boğularak öldürülen Emel Sevgi Taner İlkokul Öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (55), öldüren zanlılara ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası verildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Musa Gülbahar (36) ve Caner Demirci (36) 'ile barodan atanan avukatlar katıldı. Öldürülen öğretmenin ailesi ise katillerle karşılaşmamak için karar duruşmasına da katılmadı. Musa Gülbahar ile Caner Demirci suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını ve tahliyelerini istedi. Öldürülen öğretmen Ahmet Kahraman'ın avukatı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme, öğretmen Kahraman'ı öldüren Demirci ve Gülbahar'ı 'nitelikli kasten adam öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağmadan' ise 15'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme iki katil zanlısı hakkında hiçbir indirimde bulunmadı. Karırı jandarmaların arasında dinleyen iki katil zanlıları şoka girdi ve güvenlik güçleri yardımı ile salondan çıkartıldı.Antalya'da 11 Mayıs akşamı Ahmet Kahraman'ı öldüren gözü dönmüş iki katilin cinayetin ardından kanlı elbise ile bara gittikleri ortaya çıkmıştı. Ahmet Kahraman'ı boğarak öldürdükleri belirlenen zanlıların 605 lirayı bölüşerek bara eğlenmeye gittikleri de tespit edilmişti.