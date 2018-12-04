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Katillere müebbet

’da gasp edilip boğularak öldürülen ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman’ın katilleri ve ’ye ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıl hapis cezası verildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018
Katillere müebbet
Antalya'da geçtiğimiz 11 Mayıs tarihinde gasp edildikten sonra boğularak öldürülen Emel Sevgi Taner İlkokul Öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (55), öldüren zanlılara ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası verildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Musa Gülbahar (36) ve Caner Demirci (36) 'ile barodan atanan avukatlar katıldı. Öldürülen öğretmenin ailesi ise katillerle karşılaşmamak için karar duruşmasına da katılmadı. Musa Gülbahar ile Caner Demirci suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını ve tahliyelerini istedi. Öldürülen öğretmen Ahmet Kahraman'ın avukatı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
Mahkeme, öğretmen Kahraman'ı öldüren Demirci ve Gülbahar'ı 'nitelikli kasten adam öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağmadan' ise 15'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme iki katil zanlısı hakkında hiçbir indirimde bulunmadı. Karırı jandarmaların arasında dinleyen iki katil zanlıları şoka girdi ve güvenlik güçleri yardımı ile salondan çıkartıldı.

PARAYI BARDA YEMİŞLERDİ
Antalya'da 11 Mayıs akşamı Ahmet Kahraman'ı öldüren gözü dönmüş iki katilin cinayetin ardından kanlı elbise ile bara gittikleri ortaya çıkmıştı. Ahmet Kahraman'ı boğarak öldürdükleri belirlenen zanlıların 605 lirayı bölüşerek bara eğlenmeye gittikleri de tespit edilmişti.
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Katillere müebbet
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