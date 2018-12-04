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Sanatçılardan renkli destek

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Sanatçılardan renkli destek
MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gençlik Merkezi'nin duvarlarını boyadı. MAKÜ Tasarım ve İletişim Topluluğu öğrencileri Gençlik Merkezi tarafından temin edilen malzemelerle merkezin duvarlarına çeşitli resimler çizdi.

BOYALAR MERKEZDEN
Tasarım ve İletişim Topluluğu'nun yeni kurulmasına rağmen 150'ye yakın üyesi olduğunu anlatan Ferhan Kalkanlıoğlu, "Gençlik Merkezi ile bir etkinlik yapalım diye düşündük. Arkadaşlarımızla duvarlara çeşitli resimler çiziyoruz" dedi. Kalkanlıoğlu, topluluk olarak talep gelmesi halinde kentteki diğer okulların duvarlarında da çalışma yapabileceklerini belirtti. Kepez'de kolej gibi devlet
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Sanatçılardan renkli destek
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