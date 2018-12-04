Sanatçılardan renkli destek

BUGÜN NELER OLDU

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gençlik Merkezi'nin duvarlarını boyadı. MAKÜ Tasarım ve İletişim Topluluğu öğrencileri Gençlik Merkezi tarafından temin edilen malzemelerle merkezin duvarlarına çeşitli resimler çizdi.Tasarım ve İletişim Topluluğu'nun yeni kurulmasına rağmen 150'ye yakın üyesi olduğunu anlatan Ferhan Kalkanlıoğlu, "Gençlik Merkezi ile bir etkinlik yapalım diye düşündük. Arkadaşlarımızla duvarlara çeşitli resimler çiziyoruz" dedi. Kalkanlıoğlu, topluluk olarak talep gelmesi halinde kentteki diğer okulların duvarlarında da çalışma yapabileceklerini belirtti. Kepez'de kolej gibi devlet