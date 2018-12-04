BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da biri 11 yaşında, diğeri 44 yaşında iki engelli sporcunun azmi 'Spora engel yok' dedirtiyor. Futbol sevgisiyle hayata tutunan 11 yaşındaki, 2 ay sonra yapılacak ameliyat öncesinde Ampute Futbol 1. Ligi'ndeki takımıyla ilk resmi maçına çıkarak,unvanı almanın gururunu yaşadı. Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda serbest stil kategorisinde birinci olan milli sporcuSol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelen ve tedavisi için 9 ameliyat geçiren Ali Deniz'in 10'uncu ameliyatında bacağı dizinden kesilecek. Protez ayakla gündelik yaşamını sürdüren Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi. Ali, 3 yıldır formasını giydiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü ampute futbol takımındaki ağabeylerinden ve yeşil sahalardan, tedavisi için bir süre ayrı kalacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.Ali, 3 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu oldu.ANTALYA'DA bir ilkokulda memur olan dans şampiyonu Abdulkadir Ünal, 1994 yılında uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ünal, 3 yıl önce Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde dansa başladı. 2016 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen yarışmaya gündelik tekerlekli sandalyeyle katılan Ünal, kürsüye çıkamasa da Avrupa beşincisi oldu. 13- 15 Ekim'de Slovakya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Serbest Stil ve Latin Dansları'nda üçüncü olan Ünal, 9-11 Kasım'da Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda Serbest Stil Dans kategorisinde birinci, Latin Dans kategorisinde ise Avrupa ikincisi oldu.TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun pasif halde bulunan dans branşını canlandırmak için 3 yıl önce çalışmalara başladığını anlatan Ünal, 2 yıldır profesyonel dans ettiğini söyledi. Milli sporcu Abdulkadir Ünal, "Dans etmek çok keyifli. Hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Yaşam kalitemi artırdı, hayata bakışım değişti. Artık her şeyden daha mutlu olmaya başladım ve hayatın daha tutunabilir olduğunu kavradım. Yürüyememenin dans etmeye engel olduğunu düşünmüyorum artık" dedi. Abdulkadir Ünal, engelli bireylerin kesinlikle ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini ifade etti.