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Zincir markette soygun dehşeti

’da bir zincir markete giren kasklı gaspçı bıçakla tehdit ettiği kasiyerden 3 bin lira alıp kaçtı

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Zincir markette soygun dehşeti
ANTALYA'DA zincir markete giren kasklı gaspçı, bıçak tehdidiyle kasayı boşalttırıp, ardından motosikletiyle kayıplara karıştı. Polisi alarma geçiren olay, Yeni Emek Mahallesi 2589 sokak üzerinde bulunan bir zincir markette saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Markete giren kasklı şüpheli, alışverişini tamamlayan müşterilerin kadın kasiyere ödemeyi yaptığı sırada elindeki bıçakla kasiyeri tehdit ederek kasayı boşaltmasını istedi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Hayatının şokunu yaşayan genç kasiyer, kasada bulunan 3 bin liraya yakın parayı şüpheliye verdi. Zanlı olay yerinden motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine yaşadığı korku dolu anlatan kasiyer, gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Zincir markette soygun dehşeti
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