Deniz’in örnek azmi

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Antalya'da ortaokul öğrencisi ve Yıldızlar Güreş Türkiye üçüncüsü olan 16 yaşındaki Deniz Erçin, 2 yıl öncesi tedavisi tamamlanan AKUT Lösemi (AHL) hastalığı kontrollerini tamamladı. Kanseri tamamen yenen Deniz, mindere geri dönerek antrenmanlara başladı. Diğer hastalara azmi ile örnek olan genç sporcunun yeni hedefi önce Türkiye sonra da Avrupa şampiyonluğu.Milli Güreşçi Deniz Erçin, kanseri yendikten sonra 2 yıl süren kontrol dönemini de başarılı ile atlattı. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi olan Deniz, doktorların antrenmanlarına başlayabileceğini söylemesi üzerine soluğu spor salonunda aldı. Elmalı ilçesinin Tekke köyünde oturan Deniz, "7 yıllık sporculuk hayatıma 20 den fazla madalya sığdırdım. Sporculuğumun verdiği azimle bu hastalığı da yendim. Şimdi antrenmanlara başladım. Tekrar madalyalar kazanmak istiyorum" dedi. İlk hedefinin 80 kiloda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Deniz Erçin, "Minder güreşinden yağlı güreşe geçip Kırkpınar Başpehlivanı olmak istiyorum" diye konuştu.DENIZIN hırslı ve istekli çalışması hocalarını da mutlu ediyor. Tüm arkadaşları Deniz'i destekliyor. Anne Durkadın Erçin ise oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Deniz'in sağlığına kavuşması ile hayatlarının yeniden düzene girdiğini belirten anne Erçin, "Onun melek gibi bir kalbi var. Sıkıntıları atlattık" ifadelerini kullandı. Deniz'in antrenmanda hırslı ve istekli çalışması hem hocalarını hem de arkadaşlarını mutlu ediyor.