AFAD’dan hayat dokunuşu

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Kemer ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla dağlık alanda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı. Antalya'dan Burdur'un Kemer ilçesine yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için giden 8 kişilik ekip, dağlık alanda, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulamayan ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Paletli araçlarla bölgeye giden Burdur AFAD ekipleri, 2 saat süren çalışmalar sonunda 8 kişilik ekibe ait 2 aracı saplandığı yerden çıkardı.Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ise Korkuteli Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile kar nedeniyle yolları kapanan İmecik Beydağları'nda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvandan oluşan sürü kurtarıldı. İmecik Mahallesine 20 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan ekipler sürüyü kurtararak hayvanları sahiplerine teslim etti.