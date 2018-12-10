Arananlara operasyon

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde polisin eş zamanlı operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlal, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve mühür bozma gibi suçlardan aranan 22 şüpheli gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 10 kişi mahkemece tutuklandı. Mehmet AL / ALANYA