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Eşine iki kez hayat verdi

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Eşine iki kez hayat verdi
Antalya'da yaşayan böbrek hastası Ali Cengiz (46) eşi Nurten Cengiz'in (43) desteğiyle hayata tutunuyor. 20 yıl önce evlenen çiftin hikayesi, 'iyi günde, kötü günde' tanımının tam karşılığı olarak dikkat çekiyor. Evliliklerinin ilk haftasında böbrekleri iflas eden Ali Cengiz, 2007 yılında eşinin bağışladığı böbrek ile hayata tutundu. Ali Cengiz'in 2016 yılında da kalbinde ağır hasar oluştu. Tüp bebek tedavisi gören Nurten Cengiz bu amaçla ayırdığı tüm birikimini harcadı ve Ali Cengiz'e kalp pili takıldı. Ameliyattan 2 yıl sonra Ali Cengiz'in kalp kapağında kaçak tespit edildi. Mandallama yöntemiyle ameliyatın 160 bin TL'yi bulacağı söylendi. Aile gerekli olan parayı tamamlayamadı. 110 bin Türk Lirası'na daha ihtiyacı olan Nurten Cengiz, "Bu çaresizliğime inşallah bir hayırsever çare olur" dedi.
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Eşine iki kez hayat verdi
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