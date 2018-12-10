Fındıkkıran balesi yeni sezonu açtı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri 'Fındıkkıran' balesini sanatseverlerin beğenisine sundu. Çaykovski tarafından bestelenen ve Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserin reji ve koreografisi, Mehmet Balkan tarafından yapıldı. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstlendiği eserin sahne yönetmenliğini Lale Balkan yaptı.'Şeker Perisi' ve 'Şeker Prens' rollerinde yurt dışında eğitim almış ve dans etmiş olan Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Obengül Polen Gezmiş ve Burak Serkan Cebeci izleyici karşısında oldu. Clara karakterini ise Bengü Altunkaş canlandırdı. Eser ayakta alkışlandı.