İnsansı robot ‘Mina Ada’ sahneden yere düştü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz, akademisyenler, bilişim uzmanları ve lise öğrencilerinin katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı.Konya'da üretilen Türkiye'nin ilk yerli üretim insansı robotları olan 'Mini Ada' ve 'Ada GH6' modeli 3 robot, sahneye çıktı. 'Mini Ada' modellerinden biri dans ederken kontrolden çıkarak sahneden düştü. 85 bin TL değerindeki Mini Ada'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Ada'nın üreticisi Dr. Özgür Akın, kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı esprili açıklamada, "Mini Ada'ya mühendislerimiz ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi" dedi.