Isparta’da koku sorunu bitiyor

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA kötü kokuya neden olan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arıtmasının üzeri kapatılıyor. Koku giderici sistem kuruluyor. Bu teknolojik sistem sayesinde kötü koku, gökyüzüne temiz olarak salınacak. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in desteğiyle hayata geçirilen projeye, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) da destek veriyor. 3.7 milyon TL'lik koku giderici sistem için BAKA'dan 1.5 milyon TL'lik hibe destek verilecek. İhalesi tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan proje 7 ayda tamamlanacak.