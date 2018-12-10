Kaçağa sazlık kamuflajı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan Yamansaz bölgesinde imar barışı fırsatçıları rant peşinde koşuyor. Daha önce SABAH Akdeniz'in gündeme taşıdığı bölgedeki prefabrik ev ve konteynerler yol üzerinden alındı ama bu sefer de sazlıkların içerisine yerleştirildi. Adeta kaçak evlerin sazlıklar içinde kamufle edilmesi bölge halkını isyan ettirdi. Vatandaşlar CHP'li Muratpaşa Belediyesi'ni imar barışını sabote etmekle suçladı.Doğa harikası Yamansaz ve Boğazkent bölgesi imar affı uyanıklarının hedefi haline geldi. Rant peşinde koşan kişiler gecekondu ve konteynerleri bölgeye yerleştirdi. Bölgeden geçen yol üzerine sağlı sollu koyulan konteynerler tepki çekince Muratpaşa Belediyesi tarafından kaldırıldığı söylendi. Fakat aradan geçen süreç içerisinde konteynerlerin 'Kuş Cenneti' olan bölgenin içerisine taşındığı görüntülendi.Bölgede yaşayan vatandaşlar, kaçak yapı sayısının gün geçtikçe arttığını belirttiler. Sit alanı içerisinde kaçak yapılan derme çatma yapılar bölgenin doğal güzelliğini bozarken 15 yıldır bölgede oturan Erdinç Yılmaz, "Ranta dayalı müthiş bir sistem şuan bölgede dönüyor. Şimdiye kadar 300'ü aşkın kaçak yapı yapıldı. Muratpaşa Belediyesi göstermelik olarak birkaç konteyneri kaldırdı fakat her şeye göz yumuyor" dedi. Belediyenin rant peşinde koşanlara destek verdiği iddiasında bulunan Yılmaz, " Muratpaşa Belediyesinin iş makineleri konteynırlara yol açıyor ve hizmet getiriyor" dedi.Mahalle sakinleri gördükleri tablodan dolayı belediye yöneticilerine güvenlerinin kalmadığını ifade etti. Fırsatçıları bölgede kaçak yapı yaparken gördüklerinde Turunç Masa'yı arayıp ihbar ettiklerini belirten Yılmaz, "Fakat gerekli desteği sağlamadılar" dedi. Mahalleli bölgede çöp, kaldırım gibi birçok problem yaşadıklarını belirtirken, "Bize hizmet yok, rantçılara var" diye konuştu.