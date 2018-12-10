Kadın üreticiler şenlikte

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ANTALYA'DA bir grup kadın girişimcinin kurduğu Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Mutlu Portakal Şenliği' başladı. 80 standın yer aldığı şenlik alanında kozmetik, giyim, ayakkabı, kuyum, yiyecek ve süs eşyaları gibi pek çok ürün satışa sunuldu.Şenliğin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi kurucuları Aylin Ayaz Yılmaz, Gülşah Gültepe Çelik ve Evşen Yüceer tarafından yapıldı.Etkinliğin kurucularından Evşen Yüceer, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla şenliği düzenlediklerini söyledi. Alışveriş şenliğine Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiğini belirten Ebru Türel ise "Kadınları iş kurmasına, kredi bulmasına yardım ediyoruz" dedi. Antalya eski milletvekili Enç ise içinde kadın olan her projeye destek verdiklerini söyledi.