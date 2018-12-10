Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kadın üreticiler şenlikte

Kadın üreticiler şenlikte

Kadın girişimcilerin kurduğu kooperatif bu yıl ‘Mutlu Portakal Şenliği’nin 4’üncüsünü düzenledi. 80 kadın üretici stand açtı

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Kadın üreticiler şenlikte
ANTALYA'DA bir grup kadın girişimcinin kurduğu Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Mutlu Portakal Şenliği' başladı. 80 standın yer aldığı şenlik alanında kozmetik, giyim, ayakkabı, kuyum, yiyecek ve süs eşyaları gibi pek çok ürün satışa sunuldu.

GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ
Şenliğin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi kurucuları Aylin Ayaz Yılmaz, Gülşah Gültepe Çelik ve Evşen Yüceer tarafından yapıldı. K

ADIN GİRİŞİMCİ
Etkinliğin kurucularından Evşen Yüceer, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla şenliği düzenlediklerini söyledi. Alışveriş şenliğine Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiğini belirten Ebru Türel ise "Kadınları iş kurmasına, kredi bulmasına yardım ediyoruz" dedi. Antalya eski milletvekili Enç ise içinde kadın olan her projeye destek verdiklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın üreticiler şenlikte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN