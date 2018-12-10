Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Protokol düğünde buluştu

Protokol düğünde buluştu

Temsilcisi Avni Aksoy ile televizyoncu Sibel Atasoy’un düğünü protokolü buluşturdu

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Protokol düğünde buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile televizyon muhabiri Sibel Atasoy'un Kundu'daki bir otelde gerçekleştirilen düğününe katıldı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Atasoy ve Aksoy çiftinin nikah şahitliğini ise Bakan Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Türel, gelin Sibel Atasoy ile uzun yıllar beraber gazetecilik yaptıklarını, Aksoy ile de Antalya'daki görevi nedeniyle sık bir araya geldiğini söyledi. Türel, nikahı kıydıktan sonra da nikah cüzdanını çifte vermesi için Çavuşoğlu'na takdim etti. Çifti kutlayan Çavuşoğlu, nikah cüzdanını gelin Sibel Atasoy'a verdi. Nikah cüzdanını alan Atasoy'un ilk işi damat Aksoy'un ayağına basmak oldu. Düğün, müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

CÜZDAN GELİNDE
Çiftin nikahını Başkan Türel kıydı. Bakan Çavuşoğlu, nikah cüzdanını gelin Sibel Atasoy'a verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Protokol düğünde buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN