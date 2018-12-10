Serik emin adımlarla

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gölcükspor'u 1-0 yendi. Serik Belediyespor grupta puanını 29'a çıkartırken, Gölcükspor ise 17 puanda kaldı. Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, kulüp başkanı Ali Aksu ve çok sayıda taraftar izledi.14'üncü dakikada Serikspor'un kazandığı penaltıda Sinan'ın vuruşunu kaleci İlyas yumruklayarak kurtardı.35'inci dakikada bu sefer Gölcükspor Furkan'ın ayağından penaltı kaçırdı. 47'nci dakikada Gölcükspor'da Uğur'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kale direğinden döndü. 50'nci dakikada yine Uğur'un ceza sahası içinden vuruşunda topunu kaleci Orkun kornere gönderdi. Karşılaşma Serik Belediyespor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.