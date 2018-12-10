Timsah terbiyecisi

Süper Lig'in 15'inci haftasında Antalyaspor, zorlu Bursa deplasmanında Bursaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Antalyaspor bu galibiyetle puanını 26'ya yükselterek, ligde üçüncü sıraya yükseldi.
Akrepler maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü. KİLİDİ PENALTI AÇTI
Maça Bursaspor baskısıyla başladı. İlk dakikalarda Bursaspor ataklarında kaleci Boffin ön plana çıktı. 20'nci dakikada Antalyaspor ilk ciddi atağını yaptı. Chico'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan engelledi.
35'inci dakikada Boffin ceza sahası dışından Ramazan'ın şutunu iki hamlede kontrol etti. 38'inci dakikada ise sahneye Mevlüt Erdinç çıktı. Tek başına sürüklediği atakta yer kalan Mevlüt Erdinç takımına penaltı kazandırdı. Akreplerde penaltıyı Serdar Özkan gole çevirdi. 43'üncü dakikada ise bu kez Serdar Özkan hazırladı, Mevlüt Erdinç bitirdi. Akıl dolu bir pasla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda ise Mevlüt Erdinç oyundan çıkıp yerini Drole'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği aynı zamanda maçtaki zihniyet dönüşümünün de izlerini verdi. Geriye çekilen Antalyaspor, hızlı çıkışlarla gol aradı. 55'inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.
63'üncü dakikada yine Boffin arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu kornere çeldi. 79'uncu dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti. Maçı 2-0 kazanan Antalyaspor, ligde 3. sıraya yükseldi. ÖZKAN İKİLEDİ
GEÇEN hafta Antalyaspor adına Göztepe karşısında Süper Lig'deki ilk golünü atan Serdar Özkan, Bursaspor'a da penaltıdan golünü attı. Böylece Özkan 2013'ten beri ilk kez ligde üst üste iki maçta rakip fileleri havalandırmış oldu. Serdar Özkan son olarak Elazığspor forması giydiği 2013- 2014 sezonunda üst üste gol sevinci yaşayabilmişti. GOL GELENEĞİ BOZULMADI
ANTALYASPOR Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı ikinci takım olan Bursaspor'a karşı yine geleneği bozmadı. Antalyaspor, lig tarihinde 56 gol attığı Bursaspor'a 2 gol daha atarak gol sayısını 58'e ulaştırdı. Antalyaspor'un gol attığı takımlarda zirvede ise 59 gol ile Gençlerbirliği var