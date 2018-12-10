Timsah terbiyecisi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 15'inci haftasında Antalyaspor, zorlu Bursa deplasmanında Bursaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.Akrepler maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.Maça Bursaspor baskısıyla başladı. İlk dakikalarda Bursaspor ataklarında kaleci Boffin ön plana çıktı.35'inci dakikada Boffin ceza sahası dışından Ramazan'ın şutunu iki hamlede kontrol etti. 38'inci dakikada ise sahneye Mevlüt Erdinç çıktı. Tek başına sürüklediği atakta yer kalan Mevlüt Erdinç takımına penaltı kazandırdı. Akreplerde penaltıyı Serdar Özkan gole çevirdi. 43'üncü dakikada ise bu kez Serdar Özkan hazırladı, Mevlüt Erdinç bitirdi. Akıl dolu bir pasla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda ise Mevlüt Erdinç oyundan çıkıp yerini Drole'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği aynı zamanda maçtaki zihniyet dönüşümünün de izlerini verdi. Geriye çekilen Antalyaspor, hızlı çıkışlarla gol aradı.63'üncü dakikada yine Boffin arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu kornere çeldi. 79'uncu dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti. Maçı 2-0 kazanan Antalyaspor, ligde 3. sıraya yükseldi.GEÇEN hafta Antalyaspor adına Göztepe karşısında Süper Lig'deki ilk golünü atan Serdar Özkan, Bursaspor'a da penaltıdan golünü attı. Böylece Özkan 2013'ten beri ilk kez ligde üst üste iki maçta rakip fileleri havalandırmış oldu. Serdar Özkan son olarak Elazığspor forması giydiği 2013- 2014 sezonunda üst üste gol sevinci yaşayabilmişti.ANTALYASPOR Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı ikinci takım olan Bursaspor'a karşı yine geleneği bozmadı. Antalyaspor, lig tarihinde 56 gol attığı Bursaspor'a 2 gol daha atarak gol sayısını 58'e ulaştırdı. Antalyaspor'un gol attığı takımlarda zirvede ise 59 gol ile Gençlerbirliği var