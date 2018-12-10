Yabancılar Türkçe öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'DE en çok yerleşik yabancının yaşadığı illerin başında gelen Antalya'da, yabancılar açılan Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ASMEK) açtığı Türkçe kurslarında, 370 yabancı kursiyer eğitim alıyor. 2 yıldır yabancılara Türkçe dersi veren Türk Dili öğretmeni Umut Uysal, "İranlı, Suriyeli, Rus ve Ukraynalı öğrencilerim var. Türkçe bilmeyen kursiyerlere Türkçe öğretmek adeta yeniden bir çocuk yetiştirmek gibi" diye konuştu. İranlı Meryem Niyazi "Türk arkadaşım var. Onlarla Türkçe konuşarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum" derken, Ukraynalı Nadin Suveren "2 ayda Türkçe'yi öğrendim" diye konuştu.