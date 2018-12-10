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Yenge cinayetine namus savunması

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Yenge cinayetine namus savunması
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde şubat ayında ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çetin (46), "Namus meselesinden gözüm döndü" dedi. Cinayet, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde şubat ayında yaşanmıştı. Ağabeyinin eşini boşanma davasından bir gün önce boğarak öldüren Mehmet Çetin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın görülmesine Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

BAŞKA ERKEK İDDİASI
Mehmet Çetin, "Namus meselesinden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım" dedi. Olayın olduğu gün konuşmak amacıyla Ekaterina Çetin'in evine gittiğini belirten Mehmet Çetin, "Olay günü gittiğimde odada başka bir erkek vardı. Heyecandan önceki ifadelerimde belirtmemiştim" dedi.
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Yenge cinayetine namus savunması
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