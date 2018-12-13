5 yıldızlı 70 milyon geceleme

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TURİST sayısında rekor kıran Antalya'da otellerdeki geceleme sayısı 10 aylık sürede 69 milyon 835 bine ulaştı. Antalya bu sayıyla İstanbul'u 4'e katlayarak birinci sırada yer aldı. yerli ve yabancı turistlerin yılın 10 ayında yaptığı 133 milyonu aşkın gecelemenin yüzde 52.5'i Antalya'da gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporu verilerine göre, yılın 10 ayında Antalya'daki toplam gecelemenin 59 milyon 885 bin 160'ı yabancılar tarafından gerçekleşti.