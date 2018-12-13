Babasını ikna edip can verdi

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ANTALYA'DA hukuk fakültesi öğrencisi Oktay Emre Türkeli (20), babası Mustafa Türkeli'yi (59) karaciğer dokusuyla yaşama bağladı. Oktay Emre Türkeli, nakil için ısrarcı olup babasını ikna ettiğini söyledi. 20 yıl önce Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 2 çocuk babası Mustafa Türkeli için doktorlar tek çözüm olarak organ naklini önerdi.Baba Türkeli, ailesinin tüm üyelerinin karaciğerinin bir parçasını vermek için gönüllü olduğunu belirttti. Türkeli, "Oğlum ısrarla kendisinin bağışçı olmak istediğini söyleyip belirterek beni ikna etti. Kendisine bir hayat borçluyum" diye konuştu.