‘Biyonik kız’ mucizesi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2009'da geçirdiği trafik kazasında sağ bacağı kopan ve protez bacağıyla yeniden yürümeye başlayan 'biyonik kız' lakaplı şarkıcı Çiğdem Yüce Bezci, sahnelere dönüp albüm hazırlığına başladı. Şarkıcı ve model Çiğdem Yüce, 14 Ekim 2009 tarihinde nişanlısı Alper Bezci'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanmıştı. Vücudunda 19 kırık oluşan ve sağ bacağı diz kapağı üzerinden kopan Çiğdem Yüce, 200 gün verdiği yaşam savaşını kazandı. Birçok ameliyat geçiren Yüce, yurt dışından getirilen sensörlü ve multi işlemcili protez bacağıyla 2010 yılında yeniden yürümeye başladı.Zorlu süreci inancı ve sevgi sayesinde atlatabildiğini kaydeden Bezci, "Hastaneden çıktık, evlendik, Bir yıl sonra hamile kaldım" dedi.KAZANIN doğum gününde yaşanması nedeniyle her yıl acı bir şekilde hatırladığını kaydeden Bezci, "Kaza sonrası psikolojik acı yaşadım. Eşim Alper benden habersiz bir televizyon kanalındaki ses yarışmasına başvurmuş. Yarı finale kadar yükseldim. O yarışma bana çok şey kattı. Müzik yaşamıma geri döndüm" dedi. Geçen ay yeni bir sözleşme imzaladığını anlatan Bezci, "Albüm yapmayı hedefliyoruz. Hem çocuklarım Kutsal Haktan ve Melek'e bakıyorum, hem de müzik hayatıma devam ediyorum" dedi.