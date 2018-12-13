Fransa’ya matematik ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Hüseyin Ak Ortaokulu, 'Erasmus+ emaths' projesi çalışma programı için Fransa'ya inceleme gezisine gitti. Okul Müdürü Süleyman Öztürk ile 2 öğretmen ve 3 öğrenciden oluşan heyet, Saint Etiene şehrindeki College Honore D'urfe okulundaki öğretmen ve öğrencilerle kodlama alanında bir dizi etkinlik yapıldı.Matematikte karşılaşılan zorlukları teknolojiyle çözerek etkin öğrenmeyi amaçlayan projede öğrenciler günlük hayatta matematiğin kullanım alanlarını keşfetti. Almanya, İspanya, Slovakya ve Polanya'dan öğretmen ve öğrenciler de geziye katıldı.