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’ya matematik ziyareti

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Fransa’ya matematik ziyareti
ANTALYA Hüseyin Ak Ortaokulu, 'Erasmus+ emaths' projesi çalışma programı için Fransa'ya inceleme gezisine gitti. Okul Müdürü Süleyman Öztürk ile 2 öğretmen ve 3 öğrenciden oluşan heyet, Saint Etiene şehrindeki College Honore D'urfe okulundaki öğretmen ve öğrencilerle kodlama alanında bir dizi etkinlik yapıldı.

GÜNLÜK KULLANIM
Matematikte karşılaşılan zorlukları teknolojiyle çözerek etkin öğrenmeyi amaçlayan projede öğrenciler günlük hayatta matematiğin kullanım alanlarını keşfetti. Almanya, İspanya, Slovakya ve Polanya'dan öğretmen ve öğrenciler de geziye katıldı.
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Fransa’ya matematik ziyareti
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