Gaziye hüzünlü veda

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Antalya'da balık tutarken denize düşen ve kendisini kurtarmaya çalışanlara "Beni bırakın kendinizi kurtarın" dedikten sonra boğularak yaşamını yitiren 76 yaşındaki emekli doktor Hasan Şişli'nin Kıbrıs Gazisi olduğu ortaya çıktı.Gazi, doktor ve şair olan Şişli dün askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Muratpaşa Camisi'ndeki törende gazinin ailesi ve sevenleri gözyaşına boğuldu. Şişli'yi asker arkadaşı Halil Şahin Tavacı da yalnız bırakmadı. Asker arkadaşının çok iyi bir şair olduğunu söyleyen Tavacı, "Onun yazdığı şiiri Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya okuduğumda hayran kaldı" dedi. Şişli'nin çok insancıl olduğunu söyleyen Tavacı, "Tabip olmasının kaynağı insanlara sağlık verebilmekti" diye konuştu. Şişli'nin amcasının oğlu İsmail Şişli ise "Sürekli balık tutmaya giderdi. Çok iyi bir yüzücüydü. Böyle bir son ona yakışmadı" ifadelerini kullandı.Şişli'nin cenaze töreninde , kendisi gibi doktor olan eşi Sevim Şişli ve oğlu Emrah Şişli ayakta durmakta güçlük çekti. Öğretmen kızı Berna Şişli, babasına veda ederken fotoğrafına sıkıca sarıldı. Şiiri çok seven Şişli'nin şair arkadaşı Şaban Aktaş, yazdığı 'Hasan abi' isimli şiirle veda etti.