Minik Hokeyciler şampıyonluğu Antalya’ya getirdi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA Türkiye Buz hokeyi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Magic İce Rink sporcuları Mert Yılmaz ve Ada Nil Yıldız şampiyon oldu.Antalya'yı temsil eden minik buz hokeyi sporcuları çok mutlu olduklarını, hayatlarında ilk defa böyle bir heyecan yaşadıklarını belirterek, buz hokeyini tüm yaşıtlarına tavsiye ettiklerini söylediler.Magic İce rink Doğal buz pisti hocası Tufan Kaya,dedi.