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Minik Hokeyciler şampıyonluğu ’ya getirdi

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Minik Hokeyciler şampıyonluğu Antalya’ya getirdi
ANKARA'DA Türkiye Buz hokeyi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Magic İce Rink sporcuları Mert Yılmaz ve Ada Nil Yıldız şampiyon oldu. Minikler kategorisinde Buz Hokeyi Minikler Türkiye Şampiyonası'nda yarışan buz pateni sporcuları Antalya'ya şampiyonluk getirdi. Antalya'yı temsil eden minik buz hokeyi sporcuları çok mutlu olduklarını, hayatlarında ilk defa böyle bir heyecan yaşadıklarını belirterek, buz hokeyini tüm yaşıtlarına tavsiye ettiklerini söylediler.

IKI SPORCU DERECE YAPTI
Magic İce rink Doğal buz pisti hocası Tufan Kaya, "Ankara'da Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen, 13 takımdan yaklaşık 150 sporcunun katıldığı, Ankara Ümitköy Spor Kompleksinde yapılan şampiyonada iki sporcumuzun derece yapması bize gurur verdi" dedi.
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Minik Hokeyciler şampıyonluğu Antalya’ya getirdi
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