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Moraller yerinde

Geçen hafta Bursaspor’u mağlup eden , pazar günü deplasmanda çıkacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Moraller yerinde
Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve ligde 26 puanla üçüncü sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

YEKTA'YA KUTLAMA
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı. Bursaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken Yekta'nın doğum günü kutlandı.

MALATYA'YA ÖZEL UÇAK
Antalyaspor'un, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmana özel uçakla gideceği açıklandı. Kulüp taraftarlara 'Beraber uçuyoruz' sloganıyla davette bulunuldu. Organizasyonun uçak ve VIP bilet için 1000 TL fiyat belirlendi.

ISABETLI ŞUTTA IYI
Ligin topa en az sahip ekibi ve en az şut atan takımı durumunda bulunan Antalyaspor, başarılı pas oranında da 17. basamakta yer alıyor. Antalyaspor'un başarısının en önemli detayı olarak ise kaleye isabetli şut göndermesi olarak gösteriliyor. Rakip kaleye maç başına 7.7 şut gönderen kırmızı-beyazlılar, bunların 4.1'inde isabet sağlayarak bu alanda Süper Lig'in en iyi 6. takımı olmayı başardı.
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