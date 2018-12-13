Moraller yerinde

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.Kulüp taraftarlarasloganıyla davette bulunuldu.Organizasyonun uçak ve VIP biletiçin 1000 TL fiyat belirlendi.durumundabulunan Antalyaspor,Antalyaspor'un başarısınınen önemli detayı olarakise kaleye isabetli şut göndermesiolarak gösteriliyor.kırmızı-beyazlılar,bunların 4.1'inde isabetsağlayarak bu alanda