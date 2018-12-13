Moraller yerinde

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve ligde 26 puanla üçüncü sıraya yükselen
kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. YEKTA'YA KUTLAMA
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı. Bursaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken Yekta'nın doğum günü kutlandı. MALATYA'YA ÖZEL UÇAK Antalyaspor'un, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmana özel uçakla gideceği açıklandı.
Kulüp taraftarlara 'Beraber uçuyoruz'
sloganıyla davette bulunuldu.
Organizasyonun uçak ve VIP bilet
için 1000 TL fiyat belirlendi. ISABETLI ŞUTTA IYI Ligin topa en az sahip ekibi ve en az şut atan takımı
durumunda
bulunan Antalyaspor, başarılı pas oranında da 17. basamakta yer alıyor.
Antalyaspor'un başarısının
en önemli detayı olarak
ise kaleye isabetli şut göndermesi
olarak gösteriliyor. Rakip kaleye maç başına 7.7 şut gönderen
kırmızı-beyazlılar,
bunların 4.1'inde isabet
sağlayarak bu alanda Süper Lig'in en iyi 6. takımı olmayı başardı.