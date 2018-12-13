Oyuncak Müzesi’ne rekor ziyaretçi geldi

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ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi, bir yıl içerisinde 526 bin 373 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attı. Müze, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen oyuncak müzesi olarak tarihe geçti.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yoğun çabaları ile Antalya'ya kazandırılan Dokumapark'ın ilk müze çalışması olan Oyuncak Müzesi bir yılı henüz aşan bir sürede yüzde 60 oranında büyüme kaydetti. Müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Geniş koleksiyonu ile müze dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.