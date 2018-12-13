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’ne rekor ziyaretçi geldi

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Oyuncak Müzesi’ne rekor ziyaretçi geldi
ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi, bir yıl içerisinde 526 bin 373 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attı. Müze, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen oyuncak müzesi olarak tarihe geçti.

YÜZDE 60 BÜYÜME
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yoğun çabaları ile Antalya'ya kazandırılan Dokumapark'ın ilk müze çalışması olan Oyuncak Müzesi bir yılı henüz aşan bir sürede yüzde 60 oranında büyüme kaydetti. Müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Geniş koleksiyonu ile müze dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
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Oyuncak Müzesi’ne rekor ziyaretçi geldi
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