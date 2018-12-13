Sağlıklı yaşam ıçın turnuva

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA sağlık çalışanlarını 18'inci kez sahada buluşturanfutbol turnuvası sona erdi.Sporland Spor Tesisleri'nde bir ay süren turnuvanın finalinde Anadolu Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 5-4'lük skor ile Anadolu Hastanesi kazandı.Şampiyon takıma madalyalarını İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Fatih Gülşen verdi. Turnuva ikincisi Atatürk Devlet Hastanesi ödüllerini, Turnuva Tertip Komitesi Üyesi Ahmet Çiçek'in elinden aldı. Turnuva Koordinatörü Arif Oktaroğlu ise turnuvanın 'en'lerini ödüllendirdi.