Sağlıklı yaşam ıçın turnuva

ANTALYA'DA sağlık çalışanlarını 18'inci kez sahada buluşturan 'Sağlıklı Yaşam için Sahalarda'
futbol turnuvası sona erdi. Finalde Atatürk Devlet Hastanesi'ni 5-4 mağlup eden Anadolu Hastanesi şampiyon oldu.
Sporland Spor Tesisleri'nde bir ay süren turnuvanın finalinde Anadolu Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 5-4'lük skor ile Anadolu Hastanesi kazandı. Turnuvada üçüncülüğü elde eden Tıp Fakültesi, OFM Hastanesi'ni mağlup etti. Final maçı sonunda ödül töreni düzenlendi.
Şampiyon takıma madalyalarını İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Fatih Gülşen verdi. Turnuva ikincisi Atatürk Devlet Hastanesi ödüllerini, Turnuva Tertip Komitesi Üyesi Ahmet Çiçek'in elinden aldı. Turnuva Koordinatörü Arif Oktaroğlu ise turnuvanın 'en'lerini ödüllendirdi.