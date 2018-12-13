Sokakta silahlı kumar kavgası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir dernek adı altında kumar oynatılan işletmede başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak, tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla bir kişi ise bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Kavga anı çcep telefonuyla kaydedilirken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla birbirlerine saldırmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi görülüyor. Olayla ilgili polis dün 9 kişiyi gözaltına aldı.