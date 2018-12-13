Tek sorun pazarlama

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Green Cities Danışmanlık ve MPS Türkiye Koordinatörlüğü'nün bitki denetleme sisteminin tanıtım toplantısında konuştu. Özen Antalya'da üretim sorunu değil pazarlama sorunu olduğunu söyledi. Özen, "Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için pazarlama kısmına bakmamız gerekiyor" diye konuştu. Antalya'da 7 milyon tona yakın yaş meyve sebze üretimi olduğunu, 500 milyon adet de süs bitkisi üretimi yapıldığını bildiren Özen, süs bitkisinin yüzde 90'ının ihraç edildiğini ancak üretim arttığında nereye, nasıl pazarlanacağının bilinmediğini kaydetti.BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, tarımsal üretimde bir sıkıntı olmadığını ancak kendi marka değerimizi oluşturmamız gerektiğini vurguladı. Toplantıya MPS Türkiye Müdürü Raymond Scheepens, süs bitkileri üreticileri ve ihracatçılar da katıldı. Green Cities Danışmanlık Genel Müdürü Pınar Acar, bahçecilik ve çiçekçilik sektörünün üretimini tarafsız denetçiler ile sertifikalandırdığını belirterek, süs bitkileri ve kesme çiçek üreten firmaların uluslararası pazarlara açılmasını sağladığını kaydetti.