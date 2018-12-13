Üniversiteye araç girişi yasak

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ANTALYA'DA Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Aralık 2018 tarihinde 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya Akdeniz, Antalya Bilim, Alanya Alaaddin Keykubat, AKEV ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitelerinin rektörleri ile jandarma ve emniyet yetkilileri katıldı.Toplantıda üniversitelerde eğitim-öğretim dönemi boyunca eğitim huzurlu bir ortamda devam ettirilmesi için alınacak tedbirler konuşuldu. Toplantı konularından biri Uncalı-Meltem giriş ve çıkışının vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılması oldu. Transit geçişin kampüs içi trafiği ve güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Toplantıda Akdeniz Üniversitesi'nin Meltem kapı girişinin araç trafiğine kapatılması kararı çıktı.