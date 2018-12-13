Vergi yıldızlarına ödül yağdı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA ve Burdur'da 2017 vergilendirme döneminde ilk 100 sıralamasına giren ve döviz kazandırıcı hizmetler performansıyla ilk 3'e giren Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) üyeleri takdir belgesiyle ödüllendirildi.ANSİAD Başkanı Sadi Kan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Vergi Denetim Kurulu Antalya Başkanı Tamer Gündoğdu, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun da katıldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 2017 yılı ihracatı birincisi Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.'den Mustafa Sak ve ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü 2017 yılı ihracatı birincisi AGT Dış Ticaret A.Ş.'nin sahibi Mehmet Semih Söylemez'e ödüllerini, TÜSİAD Başkanı Bilecik takdim etti. Gecede Ral Tekstil A.Ş., Yüksel, Cantek, Sertaş Turizm, AHK Dekorasyon, AG Tohum, AKE Asansör, Yenigün Gıda, Adalya Mermer, Turtalya, Agromar, Akçelik, Gelişim Teknik şirketleri ödüllendirildi.